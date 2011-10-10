Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике получили американские ученые Томас Сарджент и Кристофер Симс.

Американские ученые получили награду за эмпирические исследования причинно-следственных связей в экономике.



68-летний Томас Сарджент из Нью-Йоркского университета определил, каким образом структурная макроэконометрика может быть использована для анализа перманентных изменений в экономической политике. Сарджент анализировал опыт государств послевоенных времен в их управлении инфляцией.

68-летний Кристофер Симз из Принстонского университета получил премию за разработку метода, оценивающего влияние на экономику временно действующих факторов, включая экономическую политику государств. Его исследования показали, что повышение процентной ставки не приводят к быстрому снижению инфляции, при этом оказывая немедленное негативное воздействие на экономический рост.

Размер премии составил 10 миллионов шведских крон (1,48 миллиона долларов США).



В 2010 году почетную награду в области экономики разделили между собой американские ученые Питер Даймонд, Дейл Мортенсен и британец Кристофер Писсаридес. Ученые стали лауреатами Нобелевской премии за разработку теории, объясняющей принципы функционирования рынков. Им удалось объяснить, почему на рынке труда, несмотря на наличие вакансий, существуют безработные.

Лауреаты премии памяти Нобеля по экономике выбираются Королевской академией наук Швеции. Эта премия считается наиболее престижной в сфере экономики, однако против ее вручения выступают потомки Нобеля, который не упоминал об ее учреждении в своем завещании, поэтому ее принято называть не Ноболевской, а наградой памяти Альфреда Нобеля.