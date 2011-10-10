Волонтеры прекратили поиски пропавшей студентки МГУ Ирины Артемовой

Отряды волонтеров прекратили поиски пропавшей в Москве студентки МГУ Ирины Артемовой, которые длились три недели.Дальше работу по поиску девушки будут осуществлять Следственный комитет и ОВД "Хамовники".



Об этом сообщила городской координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алина Павлюкова. «Мы приостановили поиски Ирины Артемовой, потому что они продолжались в течение трех недель. Мы отработали все свидетельства, которые у нас были. На данном этапе лично у нас свидетельств нет — дальше работает Следственный комитет и ОВД "Хамовники". Я, к сожалению, не могу вам назвать все места, где мы искали, могу сказать точно, что мы просмотрели всю территорию МГУ, всю территорию Воробьевых гор», — цитирует Павлюкову «Интерфакс».