Мосгорсуд завершил допрос свидетелей по делу Егора Свиридова

В Мосгорсуде завершился допрос свидетелей по делу об убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова. Допрошен последний свидетель - полицейский, находившийся в ночь убийства на месте происшествия.



По словам полицейского, он приехал на место драки на Кронштадтском бульваре уже после вызова правоохранительных органов, передает Интерфакс. Самого задержания обвиняемого он не видел, заявил свидетель. По его словам, в тот момент, когда он прибыл на место происшествия, трое обвиняемых уже находились в полицейской "Газели", среди них был главный фигурант дела - Аслан Черкесов.