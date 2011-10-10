Пользы от акции "Русский марш" нет, считает директор Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский. 4 ноября, в День народного единства, националисты планируют провести "Русский марш" в Москве и в других городах.



"Абсолютно дремучая ситуация. Какая-то бессмысленность", - цитирует Ромодановского "Интерфакс". По словам директора ФМС, для многонациональной страны такие акции вредны. "Это какие-то попытки все передернуть", - сказал директор Ромодановский.