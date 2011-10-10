ФСБ закупает телевизоров на 9 миллионов рублей

Управление материально-технического обеспечения ФСБ намерено закупить 23 плазменных и ЖК-телевизора, в том числе с возможностью просмотра 3D-изображения. Цена всей партии - чуть более 9 млн рублей.



Средняя цена каждого телевизора - 400 тысяч рублей, пишут "Известия". Потребность в телевизорах ведомство объясняет служебной необходимостью. «Все сотрудники, от рядовых до руководства, должны быть в курсе происходящего в России и мире, поэтому смотрят по «ящику» новости, – объясняет источник издания в ФСБ. – Кроме того, на совещаниях через ЖК-телевизоры нам демонстрируют методические материалы».



Цены, заявленные ведомством, завышены, заявляют компании-дилеры. Как рассказала изданию PR-менеджер российского представительства компании Samsung Electronics Ольга Назарова, рекомендованная розничная цена телевизора с экраном 48 см составляет от 7 тыс. до 14 тыс. рублей, а с диагональю 140 см – от 60 тыс. до 160 тыс. рублей. "Самый дорогой телевизор у нас стоит 230 тыс. рублей", - рассказала Назарова.