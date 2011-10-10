ЛДПР предлагает запретить рекламу во время просмотров телефильмов и телепередач

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который вводит запрет на прерывание телефильмов и телепередач рекламными роликами в будни - с 19 до 23 часов, а в выходные и праздники - с 11 до 23 часов.



Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Игорем Лебедевым.



Разработчики законопроекта считают, что "реклама не просто разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, она ворует время человека, отбирает у него часть его жизни". По их мнению, "проведя целый день на работе, человек даже вечером или в выходной день не может полноценно отдохнуть, получить удовольствие от просмотра любимого сериала или передачи".



Авторы законопроекта уверены, что реклама давно перестала быть "двигателем прогресса", "в технологический век человек при желании всегда может найти нужную ему информацию о том или ином товаре или услуге через Интернет или иным способом. Поэтому необходимости заполнять жизнь человека бесконечной рекламой абсолютно нет".



По предложению инициаторов проекта закона, необходимо внести изменение в закон "О рекламе" и прописать там: запретить "прерывать рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые с 19 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов – в выходные и праздничные дни".



Депутаты от ЛДПР считают, что "принятие данного законопроекта позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач", передает ИТАР-ТАСС.