В Москве волонтерские отряды прекратили поиски пропавшей студентки МГУ Ирины Артемовой. Поиски длились три недели, результатов они не принесли.



Алина Павлюкова, городской координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказала: "Мы приостановили поиски Ирины Артемовой, потому что они продолжались в течение трех недель. Мы отработали все свидетельства, которые у нас были. На данном этапе лично у нас свидетельств нет - дальше работает Следственный комитет и ОВД "Хамовники". Я, к сожалению, не могу вам назвать все места, где мы искали, могу сказать точно, что мы просмотрели всю территорию МГУ, всю территорию Воробьевых гор".



По словам координатора, в поисках Ирины Артемовой принимали участие не только поисковые отряды, но просто небезразличные люди, "люди, которые видели ориентировку в Интернете, люди, которые видели листовки, висящие по всей Москве. У меня было до 300 звонков в день. Телефон разрывался, люди хотели помочь и спрашивали, как они могут это сделать. И предлагали различные виды помощи. Мы им давали нашу стандартную ориентировку, которую вы видите на сайте. Нам помогала типография, печатавшая ориентировки в большом количестве. У нас было место встречи, куда приходили те, кто сам не может печатать - они приезжали и забирали листовки", - цитирует координатора поискового отряда Интерфакс.



Однако Алина Павлюкова заявила, что относительно отрабатываемых правоохранительными органами версий она сказать ничего не может.







