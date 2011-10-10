Задержанные на Манежке отделались профилактическими беседами

Среди почти ста задержанных участников несостоявшейся акции протеста радикально настроенных групп молодежи в центре Москвы был только один хулиган. С остальными были проведены профилактические беседы.



Всего было задержано 98 человек на Манежной, Театральной, Комсомольской площадях, а также на Тверской улице и площади Революции. Всех задержанных доставили в отделы полиции. При этом протокол об административном правонарушении был составлен только в отношении одного человека, передает Интерфакс. Ему вменяется мелкое хулиганство.