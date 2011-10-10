Ученые выйдут на митинг в центре Москвы

Российские ученые намерены показать властям, что они «крайне недовольны» политикой государства в области организации и финансирования науки. 13 октября ученые выйдут на митинг на Пушкинской площади.



Акция протеста начнется в 11:00. В мероприятии примут участие несколько групп ученых, в том числе ученые из МГУ и профсоюз Российской Академии наук. В митинге также примет участие межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Основными требования ученых заявлены «дебюрократизация науки» и «увеличение бюджета более эффективных и прозрачных способов финансирования (в частности, грантов РФФИ)». Власти Москвы санкционировали акцию протеста.