Кудрин рассказал о конфликте с президентом РФ

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин рассказал о своих расхождениях во взглядах с президентом России Дмитрием Медведевым. Речь идет о финансировании здравоохранения и военных расходах.



В ходе форума "ЦРТ-6 в Восточной Европе и Центральной Азии" в Москве в понедельник Алексей Кудрин подчеркнул, что сейчас в большей степени сокращается финансирование расходов на здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Он снова заявил о том, что не согласен с масштабным увеличением расходов на армию, о котором объявил ранее президент Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин сказал: "Я бы меньше давал сейчас увеличение денег на военные нужды, чем на здравоохранение", - цитирует экс-министра Интерфакс.



Алексей Кудрин повторил, что ранее он уже высказывал свою позицию о том, что увеличение военных расходов в России создает угрозу для увеличения поддержки программ здравоохранения и образования. Он пояснил: "Это, собственно, предмет моего конфликта с нынешним президентом".

Кроме того, по мнению Алексея Кудрина, "негативные последствия кризиса будут ощущаться в части достижения целей развития тысячелетия в течение десяти лет, то есть мы будем иметь очень сложные условия борьбы с этими заболеваниями еще десятилетие". Но "мы понимаем, что вызовы, связанные с мировым кризисом, усугубляют проблему поисков финансирования для борьбы с этими заболеваниями". По его словам, нынешние потрясения на финансовых рынках уже приводят к замедлению экономического роста, и "они уже ухудшают возможности развития беднейших стран мира".