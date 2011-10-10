Атомный ледокол «Россия» вернулся из экспедиции

8 октября 2011 года атомный ледокол «Россия» завершил свой высокоширотный рейс и ошвартовался у причала базы Росатомфлота в порту Мурманска. Судно обеспечивало проведение экспедиции «Арктика – 2011» Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ).

В ходе экспедиции были проведены работы по снятию дрейфующей станции «Северный полюс-38» и организации новой дрейфующей станции «Северный полюс-39». Ледокол доставил и отгрузил для новой станции около 180 тонн оборудования, топлива и провизии. Члены экспедиции провели большой объем попутных исследований. Работы выполнялись при вертолетной поддержке авиакомпании «Газавиа».

«Задачи экспедиции «Арктика – 2011», работу которой обеспечивал атомный ледокол, полностью выполнены», - сказал начальник экспедиции Владимир Соколов. – Не все получилось так, как мы первоначально задумывали, но влияние погодного фактора никогда нельзя сбрасывать со счетов. Собран большой объем научных данных, которые будут обработаны по возвращении в Санкт-Петербург. Экипаж ледокола во главе с его капитаном Александром Спириным отработал весь рейс очень четко. Надеюсь, что наше сотрудничество с Росатомфлотом продолжится и в будущем».

Атомный ледокол «Россия» вышел из Мурманска 17 сентября с.г. Экспедиция продолжалась 22 дня. За это время ледокол прошел свыше 5 тысяч морских миль в водах Северного Ледовитого океана.

Дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс – 38» была открыта в 9:30 по московскому времени 15 октября 2010 года в восточной части Северного Ледовитого океана. Координаты льдины на момент открытия составляли 76 градусов северной широты и 176 градусов западной долготы. С момента открытия станции общий дрейф составил около 2800 км. Личный состав станции, который на момент закрытия насчитывал 16 человек, выполнил комплексные исследования высокоширотной Арктики в районе дрейфа в предусмотренном программой работ объёме. Доставку участников экспедиции, грузов и оборудования к месту дрейфа в прошлом году также обеспечивал атомный ледокол «Россия» Росатомфлота.

Дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс – 39» была официально открыта 1 октября с.г. в 6:50 по московскому времени. Координаты льдины на момент открытия составляли 84 градуса 06 минут северной широты и 149 градусов 04 минуты западной долготы. Личный состав станции насчитывает 16 человек. На станции выполняются специальные океанографические, ледовые, метеорологические, аэрологические наблюдения, включающие, также наблюдения за концентрацией двуокиси углерода, в прилёдном слое атмосферы и за интенсивностью ультрафиолетовой радиации. Научные приборы, аппаратура, вычислительная техника, радиооборудование, транспортная техника, оборудование энергетического комплекса находятся в рабочем состоянии и функционирует исправно. Личный состав станции здоров.

В последние годы аналогичные экспедиции атомоходов, эксплуатируемых Росатомфлотом Госкорпорации «Росатом», проходят ежегодно. Сроки их проведения определяются состоянием льда, на котором работают полярники в Арктическом бассейне и развитием ледовых процессов в каждом конкретном сезоне.

Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс -1» («СП-1») была высажена на льды Арктического бассейна 25 мая 1937 года. В этот день на льдину вблизи Северного полюса самолетами Высокоширотной воздушной экспедиции (ВВЭ) были доставлены начальник станции И. Д. Папанин, геофизик Е. К. Федоров, гидролог П.П. Ширшов и радист Э.Т. Кренкель. C этого момента дрейфующие станции работают периодически в Арктическом бассейне, с перерывом на предвоенные и военные годы и 12 постперестроечных лет, весной 2003 года их работа была возобновлена.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) является единственным в России научно-исследовательским учреждением, проводящим комплексное изучение полярных регионов Земли в соответствии с задачами возложенными государством на Росгидромет. Он был основан 4 марта 1920 года. Прежние названия – Севэкспедиция, Институт по изучению Севера, Всесоюзный арктический институт, Арктический научно-исследовательский институт. Сотрудники института принимали участие во всех крупных полярных экспедициях 30-х годов. В том числе в легендарных плаваниях на ледокольных пароходах «Г. Седов», «А. Сибиряков», «Челюскин» и других. Ими был выполнен огромный по объему и значимости для мирового сообщества и нашей страны комплекс исследований окраинных арктических морей и Арктического бассейна Северного Ледовитого океана на высокоширотных архипелагах, в прибрежных и тундровых районах российской Арктики.

Сегодня ААНИИ является научно-исследовательским и координационно-методическим центром по: гидрометеорологическим, ледовым, ионосферным и магнитным наблюдениям и руководству гидрометеорологической и геофизической сетью в Арктике и Антарктике; гидрометеорологическому обеспечению отраслей экономики и оборонной деятельности в Арктике; ведению государственного водного кадастра в Арктике; морскому льду Мирового океана и замерзающих морей России; ведению государственного фонда данных о состоянии природной среды полярных районов по закрепленным дисциплинам и разделам. С 1994 года ААНИИ имеет статус Государственного научного центра РФ.

Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире и уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Атомный ледокольный флот России насчитывает 6 атомных ледоколов, 1 лихтеровоз и несколько судов технологического обслуживания. Его задача - обеспечивать стабильное функционирование Северного морского пути, а также доступ к районам Крайнего Севера и арктическому шельфу. Флот был передан на баланс Госкорпорации «Росатом» в августе 2008 года. Управлять работой ледоколов уполномочен Росатомфлот. Он базируется в Мурманске.

Справка «АН»

Ледокол «Россия» - российский атомный ледокол типа «Арктика». Является четвёртым в мире ледоколом с ядерной энергетической установкой. Заложен 20 февраля 1981 года на Балтийском заводе им. Серго Орджоникидзе в Ленинграде. Спущен на воду 2 ноября 1983 года. Принят в эксплуатацию 21 декабря 1985 года. Имеет водоизмещение в 22920 тонн. Длина наибольшая - 150 метров, ширина наибольшая - 30 метров. Высота борта - 17,2 метра. Тип главной установки: атомная турбоэлектрическая, имеет мощность 75 тыс. л. с. Максимальная скорость хода на чистой воде - 20,8 узла. Капитаны ледокола – Александр Спирин и Олег Щапин (два экипажа).