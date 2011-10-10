Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета за 2010 год", об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Данный закон принят Госдумой 21 сентября и одобрен Советом Федерации 28 сентября 2011 года.



Государственно-правовое управление пояснило, что Федеральным законом предусматривается утверждение отчёта об исполнении федерального бюджета за 2010 год по доходам в сумме 8 305 414 366,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 117 454 466,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 1 812 040 099,8 тыс. рублей.



Федеральный закон содержит данные: о доходах федерального бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2010 год; о доходах федерального бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2010 год; о расходах федерального бюджета по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2010 год; о расходах федерального бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год; об источниках финансирования дефицита федерального бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 год; об источниках финансирования дефицита федерального бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2010 год.