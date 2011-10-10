Российский "летающий лыжник" Павел Карелин погиб вчера в автомобильной аварии в Нижегородской области. Мир шокирован его смертью. Ему был всего 21 год.



Федерация прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России выразила соболезнования родным и близким Павла, в сообщении Федерации говорится: "Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели Павла Карелина – лидера сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина. Трагедия вырвала из наших рядов одаренного и мужественного спортсмена. Гибель Павла Карелина – невосполнимая утрата для российского спорта. Выражаем соболезнование родным и близким Павла, всем, кто любил этого жизнерадостного человека. Память о Павле Карелине будет вечно жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.



Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко назвал "тяжелой потерей" для российского спорта гибель лидера сборной России Павла Карелина, он написал с своем микроблоге в Твиттере: "Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Павла Карелина. Его смерть - это тяжелая потеря для всех нас".



На своей странице в социальной сети "Фэйсбук" лидер сборной Австрии Томас Моргенштерн написал: "Покойся с миром, Павел Карелин! Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям! Огромный талант ушел навсегда, всего лишь в 21 год…".



Тренер немецкой сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Вернер Шустер: "Эта новость задела меня до глубины души, это очень трагично и грустно".



В интервью газете "VG "норвежец Том Хильде сказал: "Я постоянно видел Павла на протяжении последних трех лет, мы, "летающие лыжники", как одна большая семья. Уходить в 21 год – это слишком рано, независимо от того, спортсмен ты или нет. Уверен, Карелин мог бы выиграть "золото" в Сочи в 2014 году".



Спортивный чиновник и тренер из Норвегии Клас Бреде Бротен: "На фоне такой трагедии спортивные достижения отходят на второй план. С нами больше нет молодого человека, который уже не сможет осуществить свои мечты. У него были прекрасные способности, он мог стать первым россиянином, завоевавшим олимпийское "золото" в прыжках на лыжах с трамплина с 1968 года".