В Приморском крае выдали первое разрешение на организацию и проведение азартных игр. "Первая игровая компания Востока", зарегистрированная в городе Артеме, сможет начать деятельность в игорной зоне с апреля 2012 года.



В настоящий момент компания заканчивает проектировать свой объект - многофункциональный

развлекательный комплекс с казино, передает Интерфакс. Одна из гарантий соблюдения прав инвесторов - возможность получения разрешения еще на этапе строительства, считают эксперты. Игорная зона "Приморье" получила официальный статус последней из четырех российских игорных зон. Документ о ее создании был подписан в августе 2009 года.