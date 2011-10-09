Хосрувла Наил, обвиняемый в убийстве Андрея Урюпина, объявлен в розыск

Азербайджанец Хосрувла Наил, которого следствие считает причастным к убийству болельщика ЦСКА Андрея Урюпина, объявлен в воскресенье в федеральный и международный розыск, сообщает следственное управление по Московской области.

Суд в отношении обвиняемого заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и заочно предъявил ему обвинение по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Он объявлен в федеральный и международный розыск, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 18-летний болельщик ЦСКА Андрей Урюпин был убит во время драки у торгово-развлекательного комплекса «Остров сокровищ» под Подольском в прошлое воскресенье. По предварительной версии следствия, ссора возникла из-за желания одного из посетителей пройти в помещение ТРК "Остров сокровищ" без очереди.

Ранее в ГУ МВД по Московской области обращались к предполагаемому убийце Андрея Урюпина с предложением прийти в ОВД добровольно.