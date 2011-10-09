В Соединённых штатах мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в воскресенье выступил с публичным осуждением акций протеста против политики властей, которые уже более 20 дней продолжаются в центре города.

Он обвинил участников акции в подрыве стабильности финансового сектора муниципалитета.

Протестующие против экономической политики США нью-йоркцы начали расширение своих захваченных территорий в конце третьей недели народных выступлений. Если раньше основным лагерем оккупантов считалась площадь неподалеку от финансовой артерии города - улицы Уолл-стрит, то в субботу, на 22-й день акции, около 3000 человек дошли с агитационными плакатами до парка Вашингтон-сквер.

Кроме того, группа демонстрантов попыталась ворваться в Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, протестуя против проходящей там выставки беспилотных летательных аппаратов военного назначения, сообщает Associated Press.

Участники акция протеста "Занимай Уолл-стрит!"в Нью-Йорке и ряде городов США выступают против политики властей и финансовых институтов, называя ее "финансовым терроризмом".

По словам мэра, он принимает во внимание причины, по которым начались выступления, и даже "проявляет симпатию" к некоторым требованиям демонстрантов. Однако эти выступления наносят ущерб экономике города, - считает мэр.