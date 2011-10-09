Фукс предложил Греции выбрать между долговой ямой и потерей независимости

Чтобы избежать банкротства, Греции нужно частично отказаться от национального суверенитета, заявил в воскресенье зампред нижней палаты парламента Германии, член правящей консервативной партии ХДС Михаэль Фукс.

"Греция в двух шагах от банкротства, а мы, в свою очередь, не согласны делать поблажки постоянно. Следовательно, чтобы долги были частично списаны, Афинам хотя бы временно нужно отказаться от чего-нибудь, например, от определенной доли национального суверенитета", - заявил зампред немецкого бундестага, считающий, что для ликвидации долгового кризиса кредиторам придется простить Греции не менее 50% задолженности, передает Reuters.

Фукс считает, что Греции было бы лучше существовать вне еврозоны.

Напомним, летом 2011 года лидеры еврозоны договорились, что Евросоюз и МВФ предоставят Афинам дополнительное финансирование в размере 109 млрд евро. Взамен руководство Греции обязалось осуществить ряд мер, направленных на резкое сокращение бюджетных расходов: уменьшить зарплаты, повысить границы пенсионного возраста, сократить ряд рабочих мест, а также провести широкую программу приватизации.

Министры финансов зоны евро 3 октября 2011г. перенесли на середину ноября с.г. выделение очередного транша финансовой помощи Греции, чтобы закончить проверку выполнения Афинами своих обязательств, взятых в обмен на получение спасительных кредитов.