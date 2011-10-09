Беспилотники ВВС США в Неваде подхватили неизлечимый кибер-вирус

В Соединённых штатах военное командование проводит расследование в связи с заражением электронных систем, управляющих флотом американских беспилотных летательных аппаратов. Пентагона пока не удалось его уничтожить.

Вирус поразил компьютеры на базе ВВС США "Крич", расположенной в штате Невада. С помощью этих компьютеров осуществляется управление беспилотниками Predator и Reaper.

Как пишет научно-технический журнал Wired, вирус не смог остановить полеты беспилотников над Афганистаном и другими конфликтными зонами, и никакая секретная информация, по-видимому, не была утеряна.

Вместе с тем, множественные попытки "полечить" систему оказались безрезультатными, сообщает BBC. Разведывательные и боевые БПЛА стали в последнее время излюбленным оружием США в борьбе с боевиками в различных странах, например, в Пакистане или Йемене.