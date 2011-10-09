Новый губернатор Калифорнии распахнул двери вузов для нелегалов

В Соединенных штатах власти Калифорнии оплатят из бюджета обучение в высших учебных заведениях штата 2,5 тысяч нелегальных иммигрантов. Соответствующий закон подписал губернатор Джерри Браун.

Сторонники так называемого "закона о калифорнийской мечте" считают, что он экономически выгоден штату. Тогда как критики полагают, что новая норма будет потворствовать нелегальной иммиграции.

Прежний губернатор Арнольд Шварценеггер отказывался подписать этот закон., передает BBC.