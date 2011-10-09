Новый губернатор Калифорнии распахнул двери вузов для нелегалов
9 октября 2011, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных штатах власти Калифорнии оплатят из бюджета обучение в высших учебных заведениях штата 2,5 тысяч нелегальных иммигрантов. Соответствующий закон подписал губернатор Джерри Браун.
Сторонники так называемого "закона о калифорнийской мечте" считают, что он экономически выгоден штату. Тогда как критики полагают, что новая норма будет потворствовать нелегальной иммиграции.
Прежний губернатор Арнольд Шварценеггер отказывался подписать этот закон., передает BBC.