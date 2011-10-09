Китайцы ставят точку на карте Москвы

В Москве уже в следующем месяце на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, возле комплекса "РИО" начнёт работу крытый рынок "Москва-Иу", в котором будут торговать преимущественно китайскими товарами абсолютно легальными.

Новый торговый центр группы "Ташир" Самвэла Карапетяна и китайской компании "Шифэн" будет представлять собой крытый рынок площадью свыше 1000 кв м.

Строительство российско-китайкого центра стартовало в апреле 2011 года. "Ташир" и "Шифэн" инвестируют в проект средств в пропорции 75% к 25%, сообщает mallhouse.ru. "Ташир" предоставил землю и строительные мощности, а "Шифэн" организует торговлю.

Открытие первой очереди комплекса намечено на ноябрь 2011 года. Арендаторами станут китайские компании, поставляющие в Россию товары народного потребления по легальным каналам, уверяют организаторы.