Коржакову предложили наставить на путь истинный тульского губернатора Груздева

Администрация Тульской области предложила бывшему начальнику охраны Бориса Ельцина и действующему депутату Госдумы Александру Коржакову стать "советником-наставником" губернатора Владимира Груздева.

Местные власти хотят видеть Коржакова в своих рядах, поскольку он хорошо знаком со спецификой Тульской области, и сможет работать на всех фронтах, сообщил источник РИА Новости в региональном правительстве. Официального подтверждения информации о возможном назначении Коржакова на данный момент нет.

Коржаков, с 1997 года представлявший Тульскую область в Госдуме, на этот раз не вошел в предвыборные списки "Единой России".

В советские годы Коржаков работал в КГБ, а в 1985 году стал телохранителем Ельцина. В октябре 1993 году принимал личное участие в подавлении путча. Был уволен со всех постов в 1996 году в результате скандала вокруг "коробки из-под ксерокса". В 1997 году издал книгу воспоминаний "Борис Ельцин: от рассвета до заката", в котором дал критическую оценку окружению первого президента России.

Владимир Груздев был утвержден губернатором Тульской области в августе этого года. В начале сентября его советником стал бодибилдер и актер Александр Невский.