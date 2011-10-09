Илюмжинов предложил Кадырову свести шахматную партию вничью, и тот не отказал

В Грозном бывший глава Калмыкии и действующий глава Чечни в субботу сыграли в шахматы. На 13 минуте Кирсан Илюмжинов предложил Рамзану Кадырову ничью и тот не сумел отказать гостю.

После этого глава Чеченской республики подарил главе ФИДЕ шахматы, изготовленные в единственном экземпляре, сообщает пресс-служба правительства ЧР.

Президент Международной федерации шахмат Илюмжинов приехал в Грозный для подписания соглашения о строительстве в чеченской столице школы шахмат. Он высказал надежду, что здание шахматной школы станет одним из самых красивых в Грозном.

"У нас развиваются активные виды спорта. Но не все могут играть в футбол, боксировать или бороться. По оценкам ФИДЕ, в мире более 600 миллионов людей играют в шахматы. Руководство ФИДЕ планирует увеличить количество шахматистов до миллиарда. Я рад, что Чеченская Республика присоединяется к ним. Уверен, что у нас появятся свои гроссмейстеры, которые смогут занять достойное место в шахматном мире", - сказал свою очередь Кадыров.