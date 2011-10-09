В Лондоне собрались поиграть КВНщики 4-х континентов

В Лондоне русскоязычные "КВНщики" Британии проводят в воскресенье первый Межконтинентальный фестиваль КВН, который приурочен к отмечаемому в этом году 50-летнему юбилею Клуба веселых и находчивых.

В Британии КВН собирается всего год, но за это время уже был сыгран Кубок Англии, в жюри побывали живущие в Соединенном Королевстве футболист Роман Павлюченко, актриса Дина Корзун и другие, а количество команд с прошлогодних шести в этом сезоне вырастет до 20.

Идея организовать международный фестиваль в Лондоне возникла после того, как британские "КВНщики" съездили в прошлом году на фестиваль клуба в Гамбург - в русскоязычном сообществе в Германии в КВН играют уже порядка 11 лет.

"Мы в ответ позвали ребят из Германии, потом написали в США, в Израиль. И везде, как стали узнавать, что у нас будет такой фестиваль, начали подтягиваться: и канадцы, и Средняя Азия, Австралия даже. Мы позвонили в Высшую лигу, съездили на фестиваль в Юрмалу, познакомились, так что команды из Высшей лиги к нам тоже приедут", - рассказал президент британской лиги КВН.

Помимо команд российской Высшей лиги, то есть ведущих команд клуба, в Лондон должны приехать генеральный директор компании-организатора игр КВН АМИК Наум Баруля и редактор Высшей лиги клуба Андрей Чивурин, сообщает РИА Новости.

К слову израильская сборная из 10 лучших игроков КВН различных команд прилетела в Великобританию для участия в праздновании 50-летия игры, родившейся в СССР еще 6 октября.