На Северное полушарие в ночь на воскресенье "пролился" сверхмощный метеоритный поток, который специалисты уже прозвали "звёздным штормом". Россиянам увидеть его невооружённым глазом помешала облачность и полнолуние.

Жители Земли могли наблюдать тысячи метеоритов, сгорающих в плотных слоях атмосферы. Зрелище было впечатляющим. К сожалению, жителям России поток Дракониды увидеть было затруднительно – из-за полной луны и сильной облачности.

Этот "метеоритный дождь" получил свое название из-за созвездия Дракона – с точки зрения земного наблюдателя именно оттуда "падают" метеоры. Своему появлению он обязан комете Джакобине-Циннера, которая была открыта в начале прошлого века.