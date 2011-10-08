За правопорядком в Петербурге будут следить 3 тысячи видеокамер

В Санкт-Петербурге в местах, где собирается особенного много людей, установили свыше трех тысяч видеокамер наружного наблюдения за порядком на улицах.

Видеокамеры помогут правоохранительным органам повысить антитеррористическую защищенность и безопасность граждан в местах их массового пребывания. В Смольном сообщили, что кроме камер наружного наблюдения, на улицах Петербурга установлены "тревожные кнопки", с помощью которых люди смогут вызвать полицию на помощь в трудной ситуации.