В Москве в рамках предотвращения акции на Манежной ОМОН задержал 100 человек

В Москве в субботу, 8 октября, полиция предотвратила несанкционированную акцию радикально настроенных групп молодежи на Манежной площади. Около 100 человек были задержаны и доставлены в отделы столичной полиции для проведения профилактических бесед. У задержанных националистов были изъяты файеры, дымовые шашки, травматическое оружие и куски арматуры.

"АН" сообщали, что на Манежной находилось десять автобусов с бойцами ОМОНа. Стражи порядка готовились предотвратить что несанкционированную акцию футбольных фанатов в память об убитом болельщике ЦСКА Андрее Урюпине.

Болельщик ЦСКА, 18-летний Андрей Урюпин был убит в ночь на 2 октября в подмосковном Подольске у входа в торговый центр. Юноша вместе с друзьями отмечал свой день рождения. По данным правоохранительных органов, между молодыми людьми вспыхнула ссора, и один из них ударил Урюпина и его друга ножом.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемым в убийстве является гражданин Азербайджана. В азербайджанском МВД сообщили, что готовы выдать его России, если к ним поступит соответствующее обращение.



В связи с убийством футбольного фаната на этой неделе в Интернете появились призывы провести акцию в память о его смерти. ФК ЦСКА официально заявил :"И клуб, и наши болельщики крайне возмущены распространением подобных слухов. Данная информация имеет целью дискредитацию армейских болельщиков и абсолютно не соответствует действительности. Никаких акций болельщики ЦСКА проводить не намерены".



