В центре Москвы в субботу усилены меры охраны правопорядка

В центре Москвы сегодня усилены меры охраны правопорядка. Правоохранители приняли решение после того, как в Интернете появились сообщения о том, что в субботу, 8 октября, в центре Москвы планируют собраться активисты радикальных организаций.

В настоящее время на Манежной площади находится более десятка автобусов с бойцами спецподразделений. Площадь патрулируется сотрудниками полиции. Доступ на Манежную площади и в торговый центр Охотный ряд не перекрывался.

Напомним, в Интернете в различных социальных сетях на этой неделе появились призывы принять участие в митинге против этнической преступности под лозунгом "Все снова на Манежку".