Шувалов: Программу льготных авиаперевозок для дальневосточников нужно расширять

Необходимо доработать программу льготного перелета в центральные районы для дальневосточников младше 23-х лет и старше 60-ти. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.



"Мы будем работать над расширенной программой, которая объединит все возвратные группы. Для этого мы будем работать с компаниями "Владавиа" и "Аэрофлот". Необходимо поменять подход к ценообразованию пассажирских авиаперелетов", - цитирует Шувалова РИА Новости.По словам вице-премьера, программа льготных авиаперевозок пользуется большим успехом и ее необходимо расширять.