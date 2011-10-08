Шувалов: Власти не намерены повышать налог на подержанные иномарки

Власти России не намерены повышать транспортный налог на подержанные иномарки. Об этом на встрече с жителями поселка Кавалерово Приморского края сообщил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.



"Транспортный налог для владельцев поддержанных иномарок повышать не планируется", - цитирует Шувалова телеканал "Россия 24". По словам вице-премьера, правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготного субсидирования авиаперелетов. В настоящее время эта программа включает только лиц младше 23 лет и старше 60. По этой причине многие люди в Приморье не могут себе позволить приобрести билет до Москвы, который только в одну сторону стоит минимум 10 тысяч рублей.