Кудрин вернется. Либо главой ЦБ, либо премьером - Мнение инвесторов

Инвесторы и аналитики, участвовавшие в форуме "ВТБ Капитал" выразили мнение, что Алексей Кудрин вернется во власть. Либо главой ЦБ, либо премьером.



По словам одного из инвесторов, Алексей Кудрин, рассказывая о своих дальнейших планах, сказал, что решил взять тайм-аут, и чем он будет заниматься, станет понятно только через несколько месяцев. Другой инвестор рассказал, что экс-министр, отвечая на вопрос о дальнейшем устройстве на работу, "сухо ответил, что это случится через несколько месяцев".



"По-моему, он уже принял решение вернуться во власть. А вот кем будет работать, пока никто не знает", – сказал инвестор.



По мнению другого инвестора, понимание того, что экс-министр вернется во властные структуры – "это самое главное", ведь "он единственный, кто понимает, что такое фискальный дефицит. Все остальные об этом даже не думают". Он заявил, что если бы у него были российские суверенные облигации, то он "сразу бы их продал", узнав об отставке министра: "Кудрин – единственный, кто ведет разумную финансовую политику".



Инвестор подчеркнул: "Если Кудрин вернется, либо главой ЦБ, либо, в будущем, премьер-министром, и то, и то для нас позитивно".



По словам еще одного участника форума, отвечая на вопрос о своей роли в команде Владимира Путина, Алексей Кудрин ответил, что он пока "думает", передает Интерфакс.







