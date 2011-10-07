Берлускони прилетел в Питер отпраздновать день рождения Путина

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу прилетел в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения своего российского коллеги и товарища Владимира Путина, сообщила итальянская газета Сorriere della Sera.

"Берлускони покинул Рим, чтобы, как и в прошлые годы, поздравить Путина с 59-летием, которое будет отмечаться в компании близких друзей", отмечает издание.

День рождения Владимира Путина стал одной из главных тем пятницы. Премьера поздравляют политики и граждане России, особенно пользователи Twitter и фанатки из "Армии Путина". В частности, пользователи Twitter устроили сегодня флешмоб, подбирая актуальные рифмы к фразе "Спасибо Путину за это", - сообщает радио "Маяк".