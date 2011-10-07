Ливия: на улицах родного города Каддафи идут ожесточённые бои

В Ливии один из последних оплотов свергнутого президента - Сирт, родной город Муамара Каддафи - практически полностью находится под контролем войск нового правительства, хотя ожесточённое сопротивление продолжается.

По городу ведется шквальный огонь, сотни боевых машин с боем продвигаются к центру. Это самое крупное наступление правительственных войск на Сирт с момента начала осады.

В Переходном национальном совете заявили, что город будет взят до конца сегодняшнего дня, сообщает Би-би-си.