Мэр Вильнюса для спасения Греции от дефолта готов купить у неё остров

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас предложил купить у Греции остров за 7 млн евро, чтобы помочь Афинам справиться с кризисом. Об этом сообщил он в пятницу на конференции "Предпринимательская Литва".

Кроме того, по словам градоначальника, такой шаг и Литве "сделал бы мировую рекламу". Остров может использоваться для отдыха граждан.

"Отдыхая на собственном острове, деньги наши люди оставляли бы не Турции или Египту, а отечественному бизнесу, налоги с которого пополняли бы госбюджет", - отметил мэр Вильнюса.

Литовский столичный глава известен неординарными поступками. Так, например, на прошлой неделе Артурасу Зуокасу была вручена Шнобелевская премия за оригинальный способ борьбы с незаконной парковкой автомобилей.

Градоначальник в августе раздавил на бронетранспортере автомобиль Mercedes, припаркованный в неположенном месте.