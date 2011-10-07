МАК проведет натурный эксперимент для расследования катастрофы Як-42

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 10 октября проведет натурный эксперимент для расследования катастрофы самолета Як-42, который разбился в аэропорту "Туношна" в Ярославле.



На сайте МАК в пятницу вечером обнародовано сообщение, в котором говорится: "В ходе натурного эксперимента планируется выполнить штатный взлет с повторением действий экипажа в аварийном полете, но без создания дополнительной тормозящей силы".



В сообщении ведомства уточняется, что в ходе эксперимента "будет выполнен ряд прерванных взлетов для оценки соответствия результатов математического моделирования по возникновения дополнительной тормозящей силы на различных этапах разбега самолета и оценки ее влияния на создание пикирующего момента, препятствующего поднятию носового колеса и достижению взлетного угла тангажа, то есть условий взлета воздушного судна".



Для выполнения натурного эксперимента необходима сухая полоса и отсутствие сильного ветра.



Разработка программы эксперимента велась совместно со специалистами ОАО "Корпорация Иркут", ОАО "ОКБ имени Яковлева", ФГУП "ЛИИ имени Громова" и Государственнного Научно-Исследовательского Института Гражданской Авиации.



Напомним, самолет Як-42, на борту которого находилась команда ХК "Локомотив", упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем днем 7 сентября. На борту лайнера было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжил только один человек - бортинженер Александр Сизов.