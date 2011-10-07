ВЦИОМ: 27% россиян готовы выйти на митинги

За последние несколько месяцев зафиксировано снижение доли россиян, готовых лично поддержать протестные акции, с 30% до 27%, согласно результатам опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Увеличилась группа респондентов, не планирующих участвовать ни в чем подобном (с 64% до 68%). Индекс личного протестного потенциала в начале октября составил 33 пункта против 36 в сентябре и 39 в апреле.

В массовых акциях протеста не намерены участвовать сторонники "Единой России" (76%) и жители крупных городов (77%). При этом сторонники ЛДПР (45%) и "Справедливой России" (43%), а также жители сел (35%), напротив, готовы участвовать в митингах и демонстрациях.

Социологический опрос 1600 человек был проведен в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России 1-2 октября 2011г.

Напомним, социологи все чаще отмечают рост напряженности в российском обществе. Согласно докладу, представленному Институтом социологии РАН в июне, 34% россиян постоянно испытывают желание "перестрелять всех взяточников и спекулянтов", а еще 38% респондентов испытывают подобное желание время от времени. Наибольшее количество желающих уничтожить подобных преступников - в Москве (более 60%). "В стране идет делегитимация власти, несмотря на все успехи", - отметила замдиректора Института социологии Наталья Тихонова.