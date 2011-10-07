Генеральный директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус заявил, что учителя танцев, подозреваемого в педофилии, уже увольняли из всероссийского детского центра по этой же причине в 2001 году.



Александр Джеус рассказал, что "в 2001 году, как только у нас появились подозрения в отношении данного учителя, ему сразу же было предложено написать заявление об увольнении. Несмотря на то, что он пытался опровергнуть и не хотел увольняться, руководство всероссийского детского лагеря "Орленок" настояло на том, чтобы данный педагог уволился, после чего на территории ВДЦ "Орленок" он не появлялся", - цитирует гендиректора ВДЦ Интерфакс.



Также гендиректор "Орленка" сообщил, что после увольнения учителя танцев стало известно, что он работал в Туапсе и Туапсинском районе, "но никоим образом он не соприкасался с ребятами, которые отдыхали и отдыхают в "Орленке", а сотрудникам охраны, осуществляющим безопасность территории всероссийского детского центра "Орленок", была дана фамилия этого человека.



Напомним, следственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении учителя танцев, подозреваемого в педофилии. В сообщении пресс-службы краевого СУ СКР говорится: "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ " половое сношение с лицом, заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста".