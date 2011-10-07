Лукашенко: Эти айпады или айпеды - непрезидентское дело

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске на пресс-конференции выразил мнение, что пользоваться планшетными компьютерами iPad - это непрезидентское дело.



Александр Лукашенко сказал: "Я могу эти айпады или айпеды носить, пальцами тыкать, но это непрезидентское. Президент – это консервативная должность. Когда президент впереди планеты всей, это вызывает сарказм общества", – цитирует Лукашенко РИА Новости.



По мнению белорусского президента, интернет существенно снижает роль печатной книги: "То, что интернет угробил книгу, я это интернету простить не могу".