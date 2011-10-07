Российская армия и флот в ближайшие 10 лет должны быть практически полностью перевооружены. Об этом заявил в пятницу Владимир Путин на заседании по ОПК.

Премьер отметил, что новейшие технологии в армии должны не только отвечать сегодняшним требованиям, но и быть перспективными. Для этого предстоит провести коренную модернизацию более чем на тысяче российских предприятий.

Владимир Путин отметил, что для выполнения поставленных задач нужно в кратчайшие сроки принять федеральную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса и вкладывать деньги.

"За десятилетие мы должны будем вложить в оборонный комплекс около 3 триллионов рублей. Колоссальные деньги. В проекте федерального бюджета на 2012-2014 годы мы предусмотрели уже необходимые средства на техническое перевооружение предприятий УПК. В общей сложности, на трехлетку заложили 440 миллиардов рублей. Рассчитываем, что инвестиций таких значительных ресурсов в оборонную промышленность будет способствовать модернизации всей российской экономики. Это всегда так было во все времена и во всех странах. И здесь Россия ничем не отличается. Как только идут крупные вложения в оборонную промышленность, это косвенным образом так или иначе всегда отражается на общем технологическом уровне всей экономики" - заявил премьер министр.