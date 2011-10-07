Выжившему при крушении Як-42 бортинженеру Сизову сделаны пластические операции

В Москве врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели пластические операции единственному выжившему в авиакатастрофе Як-42 под Ярославлем бортинженеру Александру Сизову. Выписка пациента пока не планируется.

В конце сентября директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анзор Хубутия рассказал журналистам, что врачи планируют провести Сизову две пластические операции, которые теперь были сделаны, сообщает РИА Новости.

Самолет Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского "Локомотива", упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем днем 7 сентября. На борту было 45 человек. Выжил только один человек - это бортинженер Александр Сизов