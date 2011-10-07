В Москве запустят пять линий скоростных трамвайных маршрутов

Заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Лямов сообщил, что в Москве появятся пять линий скоростных трамвайных маршрутов.



На пресс-конференции в пятницу заммэра рассказал, что столичные власти в настоящее время отрабатывают "порядка пяти линий скоростных трамвайных маршрутов. Наиболее проработанные - по шоссе Энтузиастов и в поселок Северный". По словам Николая Лямова, скоростной трамвайный маршрут по шоссе Энтузиастов будет выходить на Балашиху.



Кроме того, "завершены проектные работы по созданию линии, соединяющей с поселком Северный. Сейчас идут дальнейшие согласования", - цитирует заместителя мэра Москвы Интерфакс.

Скоростные трамваи способны развивать скорость до 80 километров в час, при этом передвигаться достаточно бесшумно. Тем не менее существующие трамвайные пути для них вряд ли пригодны. Сейчас в Москве протяженность трамвайных путей превышает 400 километров, однако большинство рельс устарели и не способны выдерживать высокую скорость.