Илья Клебанов, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе, стал председателем совета директоров крупнейшей российской судоходной компании ОАО "Совкомфлот".



На этом посту он мсенил руководителя администрации президента России Сергея Нарышкина.



Напомним, президент России Дмитрий Медведев ранее дал ряд поручений по замене госчиновников в советах директоров компаний с госучастием на независимых директоров. Президент РФ освободил Илью Клебанова с поста полпреда в Северо-Западном федеральном округе 16 сентября "в связи с переходом на другую работу", передает РИА Новости.