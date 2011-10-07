В Москве улучшается демографическая ситуация - рождаемость превысила смертность

В управлении ЗАГС Москвы сообщили, что в столице улучшается демографическая ситуация, впервые с начала года рождаемость превысила смертность на 11%.



По данным управления ЗАГС, за первые девять месяцев 2011 года в Москве родилось 92 тысячи 459 малышей, смертность с начала года составила 83 тысячи 397 человек.



По сравнению с 2010 годом, за период с января по сентябрь в Москве родились 91 тысяча 369 детей, в этот период умерло 98 тысяч 62 человека. В управлении ЗАГС считают, что "такая негативная ситуация по смертности была вызвана аномальной жарой и смогом в июле-августе прошлого года", передает Интерфакс.