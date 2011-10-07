Павел Бородин может покинуть пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Источник в Кремле подтвердил информацию, появившуюся в СМИ об отставке Бородина.



Также, появившиеся в СМИ в пятницу сообщения о предстоящей отставке Павла Бородина, подтвердил сегодня и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который на пресс-конференции для российских журналистов в Минске уточнил, что это делается по инициативе Москвы, "мы не инициировали этот процесс", - сказал президент.



Белорусский президент назвал Павла Бородина "очень опытным политиком" и "очень грамотным человеком". Глава белорусского государства заверил, что в случае необходимости он готов заняться его дальнейшим трудоустройством, в том числе и в Белоруссии: "Мы его с удовольствием возьмем на работу", - цитируют президента Белоруссии Вести.ру.



Напомним, Павел Бородин занимает свой нынешний пост с января 2000 года, 25 октября ему исполняется 65 лет. До 2000 года Павел Бородин занимал должность управляющего делами президента РФ.