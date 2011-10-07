Венесуэла предложила России попробовать кокуй
7 октября 2011, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Венесуэлы Каракосе в четверг прошла встреча президента Уго Чавеса с росийской делегацией под руководством вице-премьера России Игоря Сечина по вопросам сотрудничеста в экономической и финансовой сфере.
Среди прочих тем, в ходе переговоров Уго Чавес предложил Игорю Сечину рассмотреть возможность поставок в Россию кокуя - национального алкогольного напитка крепостью 50 градусов - сообщает ИТАР-ТАСС.
По словам Чавеса, кокуй может составить конкуренцию водке. Принял ли Сечин, предложение Чавеса, не уточняется.
Кокуй (cocuy)- крепкий алкогольный напиток из агавы, который производится в основном в Венесуэле и Мексике. Он, как правило, используется для приготовления коктейлей.