Венесуэла предложила России попробовать кокуй

В столице Венесуэлы Каракосе в четверг прошла встреча президента Уго Чавеса с росийской делегацией под руководством вице-премьера России Игоря Сечина по вопросам сотрудничеста в экономической и финансовой сфере.

Среди прочих тем, в ходе переговоров Уго Чавес предложил Игорю Сечину рассмотреть возможность поставок в Россию кокуя - национального алкогольного напитка крепостью 50 градусов - сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Чавеса, кокуй может составить конкуренцию водке. Принял ли Сечин, предложение Чавеса, не уточняется.

Кокуй (cocuy)- крепкий алкогольный напиток из агавы, который производится в основном в Венесуэле и Мексике. Он, как правило, используется для приготовления коктейлей.