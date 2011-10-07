Каждый третий россиянин готов к пластической операции ради прибавки к зарплате

Каждый третий россиянин готов пойти на пластическую операцию, если это позволит получить прибавку к зарплате и поможет в продвижении по карьерной лестнице. Некоторым из опрошенных уже приходилось менять свою внешность.



По данным социологического опроса, на какие-либо изменения во внешности шли порядка 25% россиян. Из них более половины хотели обеспечить себе психологический комфорт на работе, пишет Дни.ру. Каждый пятый гражданин РФ считает, что благодаря этому избавился от помехи карьерному росту. Социологи установили, что чаще всего (65%) люди меняют стиль одежды и манеру поведения.