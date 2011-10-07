Собянин: Практически все московские новостройки - строительный брак

Более 80% московских новостроек - строительный брак, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник крайне неудовлетворен техническим состоянием вводимого в столице жилья.



Собянин отметил, что власти города "допускают как-то это все". "Мы...считаем это делом самих покупателей жилых квартир и застройщиков", - цитирует Собянина «Интерфакс». Градоначальник распорядился проконтролировать ситуацию с состоянием домов-новостроек. При этом мэр привел статистику, связанную с вводом в эксплуатацию жилья с 2009 года. Нарушения выявлены практически во всех домах-новостройках, заявил Собянин. "183 жилых строения не подключены по постоянной схеме к тепло-, энерго- и водоснабжению, есть дефекты по кирпичной кладке фасадов зданий, неудовлетворительное состояние кровельных покрытий, нарушение содержания подвальных помещений, где-то не функционирует система противопожарной автоматики", - рассказал мэр.