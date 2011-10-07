Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения
7 октября 2011, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Кирилл поздравил председателя российского правительства Владимира Путина с днем рождения. Глава Русской православной церкви отметил эффективность «нелегкого служения главы правительства».
«Господь судил вам трудиться на многих ответственных государственных постах, в том числе в должности президента России и председателя правительства. Свидетельствую, что во многом благодаря вашим усилиям удалось преодолеть тенденцию, которая могла привести к распаду нашей страны», - говорится в поздравлении патриарха.