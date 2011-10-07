Владимир Путин празднует 59-й день рождения в рабочем режиме

Председатель правительства РФ Владимир Путин проведет свой 59 день рождения в рабочем режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Год назад день рождения премьера также пришелся на будний день.

Активисты движения "Наши" заранее поздравили Путина с днем рождения. Активисты устроили уличную акцию, выстроившись со свечами в руках у здания Исторического музея.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 он году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. 24 сентября на съезде партии «Единая Россия» нынешний президент РФ Дмитрий Медведев предложил Путину баллотироваться в президенты, заявив, что в случае его победы пойдет работать в правительство.