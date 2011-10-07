У Кремля два дня провисела табличка «Осторожно, тандем»

Оппозиционно настроенные художники устанавливают в Москве таблички, высмеивающие власти. Два дня рядом с Кремлем провисел знак «Осторожно, тандем». Среди других знаков - «Взятка на дороге» и «Работают поджигатели».



Как пишет "МК", таблички ночью в субботу развешивали по городу уличные художники. Называющие себя городскими партизанами, оппозиционеры, переоделись в униформу дорожных рабочих. Напротив Госдумы висел знак "На воре шапка горит". К протестной акции художников подтолкнул запрет на катание на велосипедах на Красной площади.