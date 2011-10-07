По делу об убийстве Политковской предъявляются новые обвинения

ГСУ СК России в рамках расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в связи с новыми доказательствами установлена причастность к преступлению новых фигурантов: из мест отбывания наказания в Москву уже доставлены Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов.



В пятницу Гайтукаеву будет предъявлено обвинение в убийстве Анны Политковской в связи с ее служебной деятельностью, совершенном организованной группой по найму (п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По этой же статье в ближайшее время будет предъявлено новое обвинение Хаджикурбанову. Кроме того, новое обвинение также будет предъявлено Рустаму Махмудову, задержанному весной этого года на территории Чеченской Республики, а также Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, в отношении которых следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи планируют провести с обвиняемыми необходимые следственные действия.



Ранее в рамках расследования этого уголовного дела было предъявлено обвинение бывшему подполковнику милиции Дмитрию Павлюченкову. Следствием уточнена его роль при подготовке и совершении преступления. По версии следствия в июле 2006 года Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство за денежное вознаграждение обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Для этих целей Гайтукаев создал преступную группу, в которую вошли Павлюченков, племянники Гайтукаева Махмудовы и освободившийся из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывший сотрудник ЦРУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов.



Как установлено следствием, Павлюченков, будучи в тот момент начальником отделения 4 отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающегося наружным наблюдением, поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой с целью выяснить маршруты и время её ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам, которые за несколько суток до преступления обеспечивали слежку за передвижениями Анны Политковской.



Убийство было совершено около 16 часов 7 октября 2006 года, когда А. Политковская, припарковав машину возле дома на улице Лесной, вошла в лифт, чтобы подняться в свою квартиру. В журналистку было произведено пять выстрелов. После этого киллер вышел из подъезда и, сев в ожидавший его автомобиль ВАЗ 21043 у метро «Новослободская», вместе с соучастниками преступления скрылся.